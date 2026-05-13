Сеть фандоматов для сбора вторсырья закрылась в Нижнем Новгороде

За три с небольшим года работы проекта через фандоматы прошло более 48 тонн макулатуры, почти миллион пластиковых бутылок, около 400 тысяч алюминиевых банок и больше шести тысяч стеклянных банок и бутылок. Все это сырье не отправилось на полигон, а ушло на переработку. Пользователи совершили свыше 253 тысяч сдач, что позволило сократить углеродный след на 100 тонн СО2.