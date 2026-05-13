На Дону 17 отличников-выпускников получили ипотеку под 1%

С начала 2026 года ипотекой для выпускников‑отличников под 1% в Ростовской области воспользовались 17 человек. Речь идёт о молодых специалистах, работающих в сферах здравоохранения и образования, — сообщил министр строительства, архитектуры и территориального развития Дона Сергей Куц.
По его словам, программа позволяет создавать доступные жилищные условия и помогает удерживать и привлекать в регион квалифицированные кадры. Принять участие в проекте могут выпускники‑отличники, получившие с 2021 года диплом о высшем или среднем образовании и не имеющие жилья на Дону.
Также важно, чтобы специалисты уже устроились на работу в государственную организацию — они должны будут проработать 10 лет там, где возьмут жильё. На субсидии могут претендовать врачи, фельдшеры, учителя (преподаватели), педагоги, социальные педагоги, педагоги дополнительного образования, педагоги‑психологи, воспитатели, тьюторы, мастера производственного обучения.