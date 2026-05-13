Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дятлова отказалась отвечать, останется ли она во главе мэрии Калининграда

Нового руководителя города назначат осенью.

Источник: Клопс.ru

Глава администрации Калининграда Елена Дятлова не стала комментировать, планирует ли осенью вновь претендовать на эту должность. Такой вопрос ей задали после отчёта о работе за минувший год в среду, 13 мая.

«Давайте мы об этом не будем говорить», — ответила сити-менеджер. Дятлова напомнила, что руководитель администрации является наёмным работником, а срок его работы заканчивается на первом заседании городского совета нового созыва. Это случится осенью.

Сити-менеджер подчеркнула, что сейчас считает важным обсуждать не личные планы, а работу, которую проделали сотрудники мэрии, муниципальные учреждения и городской совет. На уточняющий вопрос, есть ли у неё желание остаться на посту, Дятлова также не дала прямого ответа.

Елена Дятлова была утверждена в качестве руководителя администрации Калининграда в 2020 году. Осенью 2026-го в городе должны пройти выборы нового состава городского совета. После этого будет решаться вопрос о назначении главы администрации на новый срок. Теперь вновь руководить городом будет один человек.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше