Раненый при атаке дрона работник сельхозпредприятия умер в белгородской больнице

«Ъ-Черноземье» писал, что сегодня в результате ударов беспилотников ВСУ по Белгородскому округу ранения получили четыре мирных жителя. В Бессоновке дрон атаковал легковой автомобиль, где находились двое сотрудников сельхозпредприятия. В больнице скончался один из них. У второго мужчины — множественные осколочные ранения рук, ног, головы, шеи и грудной клетки. Второй беспилотник в том же месте ранил еще одного сотрудника предприятия.