Лукашенко создал госкомиссию, чтобы разобраться с учебниками по ряду предметов

Президент Беларуси Александр Лукашенко создал госкомиссию по учебникам в гуманитарно-обществоведческой сфере, сообщает пресс-служба главы республики.
Распоряжение «О подготовке учебников в гуманитарно-обществоведческой сфере» предусматривает создание госкомиссии по подготовке учебников и учебных пособий по предметам данной тематики. Во главе поставлен министр образования Андрей Иванец, в составе — «авторитетные ученые, преподаватели, учителя-практики», а также чиновники, депутаты, представители общественных объединений.
«За Министерством образования закрепляются задачи по организационно-методическому обеспечению деятельности комиссии и совершенствованию содержания учебников и учебных пособий на текущую пятилетку», — сказано в сообщении.
В целом же распоряжение Лукашенко позволит поступательно обновить учебники и учебные пособия в указанной сфере «на основе единых концептуальных подходов к такой литературе». Это коснется всех уровней образования и будет сделано в соответствии с госинтересами Беларуси.
