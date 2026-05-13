В Калининграде начали постепенно вводить в работу три новых светофора, установленных в разных районах города. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.
"Сегодня начинаем поэтапно запускать в работу 3 новых светофора в городе: П. Морозова — Коммунистическая; Советский пр-т — 1-я Б. Окружная;
Горького — 3-я Б. Окружная. Пока их включили в жёлтом мигающем режиме, чтобы водители привыкли к их присутствию. Позже их переведут в обычный режим", — уточняется в сообщении.
Горвласти отдельно подчеркивают, что на перекрёстке П. Морозова и Коммунистической фазы по направлениям движения транспорта и пешеходов разделены.
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.