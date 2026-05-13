Психолог объяснила причины ностальгии по ковидным временам

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Ностальгия по временам пандемии COVID-19 служит защитой от тревоги, считает практикующий семейный психотерапевт, специалист по зависимостям, член Ассоциации кризисных психологов при МИП Мария Тамурова.
«В условиях повторного стресса люди апеллируют к устойчивым внутренним ресурсам. Воспоминания о периоде с меньшим количеством ролей и требований служат такими ресурсами. Пандемия оставила сильный контраст в повседневных ритуалах и ожиданиях, поэтому ковидная память особенно заметно выделяется на фоне нынешней нестабильности», — сказала Тамурова деловой газете ВЗГЛЯД.
Психолог уточнила, что в пик пандемии у многих возникло парадоксальное чувство упорядоченности: правила были ясны, социальные ожидания ограничены, а пауза в обычной гонке давала редкую возможность замедлиться и переосмыслить приоритеты.
По словам Тамуровой, психика часто «переключается» на воспоминания о тех днях, как на способ восстановить ощущение контроля и уменьшить внутреннюю напряженность.
Кроме того, специалист подчеркнула, что люди с тревожными чертами личности или высоким уровнем стрессовой перегрузки чаще склонны идеализировать прошлое. Молодые люди в период жизненных переходов и старшие, переживающие утраты, тоже особенно уязвимы к таким переживаниям, добавила эксперт.