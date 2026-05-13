Роспотребнадзор не выявил в Прикамье нарушений закона о защите русского языка

С марта этого года в Пермском крае не было зарегистрировано ни одного административного правонарушения нового закона о защите русского языка. Закон предпринимателей использовать только русскоязычные названия на вывесках, объявлениях и прочей информации, размещаемой в публичных местах. Жалобы на нарушения настоящего нововведения также зарегистрированы не были. Об этом сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Пермскому краю.