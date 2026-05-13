В Нижнем Новгороде по системе ОМС прооперировали первых пациентов с ожирением

Первые пациенты с ожирением прооперированы по ОМС в Нижнем Новгороде, сообщил главный редактор МИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов в своем макс-канале «Бокал прессека».
С этого года объемы на проведение операций распределены между областной больницей имени Семашко и городскими клиническими больницами № 5, № 33 и № 40 Нижнего Новгорода.
По словам Алексея Никонова, в первом квартале 2026 года в больницах № 40 и № 33 успешно проведены две операции. Одну в народе называют «ушивание желудка», а вторая представляет собой сложное шунтирование, когда уменьшают объем желудка и «выключают» часть кишечника из процесса всасывания.
«Напомню, что бариатрическая хирургия — это не “косметика”, а жизненно важная операция для людей с морбидным ожирением, когда лишний вес угрожает работе сердца, суставов и провоцирует диабет», — отметил Никонов.
Выполнение таких вмешательств за счет средств ОМС — это возможность вернуться к здоровой жизни тем, кто раньше не мог себе это позволить по финансовым причинам. Направление на подобное высокотехнологичное лечение выдает эндокринолог или хирург.
«Но призываю всех не доводить себя до бариатрии», — резюмировал главный редактор МИА «Стационар-Пресс».
