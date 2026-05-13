В Перми с владельца нелегальной майнинг-фермы взыскали более 6,7 млн рублей

Свердловский районный суд Перми рассмотрел иск компании «Россети Урал» и обязал организатора незаконной майнинг-фермы выплатить свыше 6,7 млн рублей за причиненный ущерб.
Помимо основной суммы, суд постановил взыскать с ответчика более 650 тысяч рублей процентов за использование чужих денежных средств.
Как сообщили в компании, незаконное потребление электроэнергии выявили осенью 2024 года. Майнинговое оборудование находилось в гараже на территории Пермского муниципального округа.
Проверка показала, что объект был подключен к электросетям без договора энергоснабжения. По данным энергетиков, объем незаконно использованной электроэнергии превысил 858 тысяч киловатт-часов.