Воронежскую кладовщицу наградил Владимир Путин

Президент России Владимир Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени сотрудницу воронежской компании. Указ главы РФ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
За трудовые заслуги и многолетнюю добросовестную работу награду получит кладовщик ООО «Строительное управление № 925» Надежда Боровкова.
Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, Владимир Путин отметил трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу 12 воронежцев.
