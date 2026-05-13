В Орле прошел фестиваль солдатской кухни

Фестиваль солдатской кухни провели 9 мая в парке Победы в Орле при поддержке национального проекта «Семья». Об этом сообщили в администрации города.
Так, сотрудники Академии Федеральной службы охраны (ФСО) приготовили две тысячи порций гречневой каши, а также горячий чай с сушками. К фестивалю присоединились и студенты пяти орловских техникумов, которые угощали гостей гречневой и перловой кашей, приготовленной по традиционным рецептам. Также желающие смогли попробовать и другие тематические угощения: печеный картофель, бутерброды с салом и прочее.
Кроме того, в парке Победы была представлена военно-патриотическая выставка и ярмарка декоративно-прикладного творчества. Также работали тематические площадки, проводились различные мастер-классы, а со сцены звучали авторские песни и классика военного времени.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.