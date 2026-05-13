Пассажира с опасной инфекцией изолировали в аэропорту Сталинград на учениях

Алгоритм совместных действий в авиагавани отрабатывали представители различных ведомств, а также студенты-пятикурсники, изучающие медико-профилактическое дело ВолГМУ. На месте происшествия был развернут санитарный контроль и организовано оповещение всех соответствующих служб. Для транспортировки условного зараженного использовался специальный изолирующий бокс. А для экспресс-диагностики был задействован мобильный санитарно-карантинный пункт с лабораторией, который используется для оперативных исследований и определения патогенных биологических агентов II — IV групп опасности.