Пассажира с опасной инфекцией изолировали в аэропорту Сталинград на учениях

В международном аэропорту «Сталинград» в ходе учений провели эвакуацию пассажира, зараженного особо опасной инфекцией. Подробностями поделились в Управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области.
Алгоритм совместных действий в авиагавани отрабатывали представители различных ведомств, а также студенты-пятикурсники, изучающие медико-профилактическое дело ВолГМУ. На месте происшествия был развернут санитарный контроль и организовано оповещение всех соответствующих служб. Для транспортировки условного зараженного использовался специальный изолирующий бокс. А для экспресс-диагностики был задействован мобильный санитарно-карантинный пункт с лабораторией, который используется для оперативных исследований и определения патогенных биологических агентов II — IV групп опасности.
По данным ведомства, все задачи, поставленные перед участниками тренировки, выполнены. Ситуацию с чрезвычайным происшествием в авиагавани специалисты служб аэропорта, скорой помощи, Центра гигиены и эпидемиологии, а также санитарного контроля готовы разрешить оперативно.
Ранее в аэропорту также прошли пожарно-тактические учения огнеборцев.