Москвичам запретили выкладывать кадры после терактов и атак дронов до заявлений властей

Исключение сделали только для непубличных обращений в экстренные службы.

Источник: Клопс.ru

Жителям столицы запретили распространять тексты, фото и видео о последствиях терактов и атак беспилотников. Соответствующее решение антитеррористической комиссии опубликовали на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Ограничения касаются граждан, органов власти, СМИ и экстренных служб. До официальных сообщений Минобороны РФ, мэра Москвы или правительства столицы им нельзя публиковать сведения о самих инцидентах, применении беспилотников и других средств поражения, пострадавших, повреждённом имуществе и объектах критической инфраструктуры.

Исключение сделали для непубличных обращений в правоохранительные органы и экстренные службы. За нарушение предусмотрены штрафы: для граждан — от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч, для юрлиц — от 50 до 200 тысяч рублей.

В России появилось приложение, через которое можно сообщать о подозрительных объектах в небе. Его разработал «Народный фронт».

