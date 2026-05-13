В Татарстане создадут единый регистр населения

Доступ госорганам туда будет предоставлять Минцифры республики.

Источник: Комсомольская правда

Проект постановления, который утвердит создание государственной информационной системы «Регистр населения Республики Татарстан», в настоящее время проходит антикоррупционную проверку.

Появление новой для региона системы обусловлено федеральным законодательством. В регистр населения будут попадать данные о жителях Татарстана, собираемые из информационных систем госорганов. Как заверяется, все это нужно для повышения качества оказания людям государственных услуг, а также для более эффективного управления регионом (планирования и распределения социальной помощи).

Согласно проекту постановления, оператором новой ГИС выступит Минцифры Татарстана, а техническим оператором станет Центр цифровой трансформации республики. При этом пользователям системы прямой доступ к данным жителей региона предоставлять не будут. Для придется направить запрос оператору.