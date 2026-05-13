Ко Дню Победы в Ярославской области с 1 мая провели более 1000 мероприятий

Свыше 1000 мероприятий, посвященных 81-й годовщине Великой Победы, провели в библиотеках, музеях и учреждениях культуры Ярославской области с 1 по 9 мая, сообщили в региональном департаменте культуры. Организация событий, привлекающих путешественников, отвечает задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Участие в этих мероприятиях приняли более 200 тысяч человек. Основной событийной площадкой в Ярославе стала Советская площадь. А на базе Вознесенских казарм в столице региона было открыто интерактивное просветительское пространство «Весна 45 года». Еще по городу курсировал «Победный троллейбус». В нем звучали песни военных лет.
В Рыбинске основные мероприятия прошли у Дворца спорта «Полет» и в Волжском парке. А в Гаврилов-Яме состоялась традиционная легкоатлетическая эстафета.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.