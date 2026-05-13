В библиотеке Молчанова в Петербурге вспомнили жертв радиационных катастроф

Мероприятие, посвященное Дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах, провели в библиотеке № 4 им. А. В. Молчанова в Санкт-Петербурге в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в администрации Кировского района.
Встреча началась с информационной презентации, в которой были рассмотрены крупнейшие техногенные катастрофы XX-XXI веков. Особое внимание было уделено техническим аспектам аварий, роли человеческого фактора, а также масштабам и последствиям каждого из этих трагических событий. Также слушатели узнали о событиях 26 апреля 1986 года. Спикер рассказала о причинах аварии, подвиге ликвидаторов и пожарных, спасших множество жизней, а также об эвакуации населения и мерах безопасности, которые были приняты в условиях непредвиденной опасности.
Особый интерес вызвало обсуждение нынешнего состояния зоны отчуждения спустя 40 лет после аварии, а также мер, предпринимаемых для минимизации рисков, связанных с радиацией. Были затронуты вопросы влияния катастрофы на здоровье человечества и населения Земли.
