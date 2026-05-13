Главный агроном — самая высокооплачиваемая профессия в сельском хозяйстве Калининградской области

В сельскохозяйственном секторе региона сохраняется стабильный спрос на квалифицированные кадры.

Источник: ИА Прибыль Ru

Более 20 агропредприятий активно ведут подбор персонала, на портале «Работа России» опубликовано свыше 600 вакансий.

Топ-5 зарплат в отрасли: Главный агроном — до 150 тыс. рублей (ИП Купцов П. М.).Тракторист-машинист — до 120 тыс. рублей (ООО «ХК Агро Маршальское»).Ветеринарный врач — до 106 тыс. рублей (ООО «Калининградская мясная компания»).Животновод — до 82 тыс. рублей (ООО «Калининградская мясная компания»).Аппаратчик обработки зерна — до 80 тыс. рублей (ООО «ХК Агро Маршальское»).

Каждое третье профильное предприятие в животноводстве ищет ветеринаров и специалистов по содержанию животных.

Директор Кадрового центра Калининградской области Сергей Гуряков отметил: «Наблюдается устойчивый рост числа работодателей в аграрном кластере. Благодаря модернизации техники, расширению посевных площадей и запуску новых перерабатывающих мощностей спрос на профильных специалистов увеличивается».

С начала 2026 года при поддержке Кадрового центра в сельхозпредприятия трудоустроены 115 человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 15%.