Главный агроном — самая высокооплачиваемая профессия в сельском хозяйстве Калининградской области

Более 20 агропредприятий активно ведут подбор персонала, на портале «Работа России» опубликовано свыше 600 вакансий.
Топ-5 зарплат в отрасли: Главный агроном — до 150 тыс. рублей (ИП Купцов П. М.).Тракторист-машинист — до 120 тыс. рублей (ООО «ХК Агро Маршальское»).Ветеринарный врач — до 106 тыс. рублей (ООО «Калининградская мясная компания»).Животновод — до 82 тыс. рублей (ООО «Калининградская мясная компания»).Аппаратчик обработки зерна — до 80 тыс. рублей (ООО «ХК Агро Маршальское»).
Каждое третье профильное предприятие в животноводстве ищет ветеринаров и специалистов по содержанию животных.
Директор Кадрового центра Калининградской области Сергей Гуряков отметил: «Наблюдается устойчивый рост числа работодателей в аграрном кластере. Благодаря модернизации техники, расширению посевных площадей и запуску новых перерабатывающих мощностей спрос на профильных специалистов увеличивается».
С начала 2026 года при поддержке Кадрового центра в сельхозпредприятия трудоустроены 115 человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 15%.