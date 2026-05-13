Беспрозванных дал участникам «Бизнес Баттла» домашнее задание — предложить новые меры поддержки предпринимателей

наставников восьмого сезона состязания предпринимательских стартапов «Бизнес Баттл».
«Здесь рождаются интересные новые проекты, которые в той или иной мере отражают настроения малого бизнеса в текущей экономической ситуации. Малый бизнес сегодня не просто подстраивается под условия и вызовы, но проявляет инициативу, генерирует новые проекты», — отметил губернатор.
Он напомнил, что в Калининградской области в сектор МСП вовлечена почти четверть жителей, а малый и средний бизнес формирует треть валового регионального продукта.
Беспрозванных ожидает от участников не только новых бизнес-идей, но и предложений по инструментам государственной поддержки. «Такое домашнее задание для всех участников: подумать, какие ещё нужны нам меры поддержки для того, чтобы в регионе развивался малый и средний бизнес. Предлагаю собрать как можно больше идей, предложений на перспективу как минимум трёх лет», — заявил глава региона.
Он также отметил расширение географии конкурса. «Бизнес Баттл» уже прошёл в Ставрополе и Саранске. В мае стартует в Костроме, затем — в Омске. «Несколько губернаторов меня спрашивали: есть в этом смысл? Конечно, есть! Конкурс помогает раскрывать молодой бизнес, это возможность для начинающих предпринимателей проявить себя, проверить, получить наставника. Как губернатор ты понимаешь, чем живёт бизнес, что ещё необходимо для его развития», — рассказал Беспрозванных.
«Бизнес Баттл» проводится в регионе с 2019 года. Восьмой сезон получил 126 заявок, наставники отобрали 20 проектов. Победителей объявят осенью. Они получат денежные призы, бизнес-обучение и рекламные возможности.