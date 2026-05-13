В Туве нашли реалистичный кабаний клык из бронзы, датируемый IX в. до н. э

Ранее в интервью ТАСС директор ИИМК РАН Андрей Поляков рассказывал, что азиатская номадическая экспедиция института исследует курган Туннуг-1 уже более шести лет при поддержке Русского географического общества и ряда иностранных исследователей. Предположительно, это наиболее ранний исследованный учеными царский курган скифского времени — это исторический период VIII в. до н. э. — IV в. н. э., характеризующийся господством скифских и родственных им кочевых ираноязычных племен в степях Евразии. При его исследовании получены просто фантастические результаты, отмечал Поляков, уточнив, что в 2024 году в кургане была вскрыта центральная камера, где находились важные для нашего понимания вещи.