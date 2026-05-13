В Туве нашли реалистичный кабаний клык из бронзы, датируемый IX в. до н. э

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая. /ТАСС/. Археологи Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН нашли бронзовый кабаний клык, датируемый, предположительно, IX в. до н. э., во время раскопок древнего скифского кургана Туннуг-1 в Туве. Изделие настолько реалистично, что его можно спутать с настоящим клыком, сказано в официальном Telegram-канале Центра спасательной археологии института.
«Бронзовый предмет, имитирующий кабаний клык, — это прекрасный пример странной и неожиданной находки. Древнему скифу добыть натуральный кабаний клык было проще и дешевле, чем произвести его реплику из бронзы» — говорится в сообщении.
По мнению экспертов, такое решение, возможно, было продиктовано эстетическими соображениями — бронзовый кабаний клык в определенном контексте мог выглядеть статуснее, чем натуральный аналог. Ученым еще предстоит выяснить, какой именно это был контекст.
Научный сотрудник лаборатории камеральной и цифровой обработки ИИМК РАН Николай Курганов отметил, что находка детально проработана: она имеет такую же полость, как и натуральный клык кабана; имеет отверстие и трещину в том же месте, где обычно трескаются подвески из настоящих кабаньих клыков. «Это необычная история: мы видим гиперреалистичное изображение», — подчеркнул он.
Курганов добавил, что здесь «целый простор для философский рассуждений», например: неясно, почему у этого изделия нет упрощения, хотя бы намека на стилизацию, которая, как правило, свойственна подобному роду прикладного искусства.
Ученые добавляют, что автор старался очень тщательно отполировать поверхность изделия. Это видно по следам полировки, которые надо будет раскрыть от загрязнений, но при этом постараться сохранить, чтобы можно было их исследовать.
Курган Туннуг-1.
Ранее в интервью ТАСС директор ИИМК РАН Андрей Поляков рассказывал, что азиатская номадическая экспедиция института исследует курган Туннуг-1 уже более шести лет при поддержке Русского географического общества и ряда иностранных исследователей. Предположительно, это наиболее ранний исследованный учеными царский курган скифского времени — это исторический период VIII в. до н. э. — IV в. н. э., характеризующийся господством скифских и родственных им кочевых ираноязычных племен в степях Евразии. При его исследовании получены просто фантастические результаты, отмечал Поляков, уточнив, что в 2024 году в кургане была вскрыта центральная камера, где находились важные для нашего понимания вещи.