В Подмосковье выберут лучшего работодателя, оберегающего здоровье персонала

Подать заявку на участие в соответствующем конкурсе можно до 18 сентября.

Прием заявок на конкурс «Лучший работодатель Подмосковья по созданию условий для здорового образа жизни и прохождения диспансеризации сотрудниками» открыт. Мероприятие проводят в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в пресс-службе областной думы.

Для участия в конкурсе необходимо до 18 сентября направить анкету на электронную почту zdravmod@yandex.ru. Дополнительно можно приложить презентацию размером до 15 слайдов или видеоролик продолжительностью от 2 до 10 минут. Еще к письму можно прикрепить другие материалы, подтверждающие деятельность работодателя по развитию здорового образа жизни сотрудников и организации условий для их диспансеризации.

Оценивать участников будут по 10 критериям. Среди них — охват сотрудников диспансеризацией, информирование о важности профилактики, эффективность мониторинга состояния здоровья персонала, наличие на территории предприятий спортплощадок и медкабинетов. Победителями станут участники, набравшие наибольшее количество баллов. Церемония награждения пройдет не позднее 7 декабря.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.