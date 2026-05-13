Петербургские школьники узнали о работе отряда особого назначения

Учащиеся петербургского лицея № 280 имени М. Ю. Лермонтова побывали на экскурсии в отряде мобильном особого назначения (ОМОН) «Бастион», сообщили в администрации Адмиралтейского района Северной столицы. Организация подобных профориентационных мероприятий отвечает задачам нацпроекта «Молодёжь и дети».
На экскурсии школьники узнали историю создания «Бастиона», как он развивался и зачем такие отряды нужны. Также ребята побывали в музее подразделения, где им продемонстрировали памятные экспонаты и награды. Кроме того, лицеисты узнали о роли кинологической службы в работе спецподразделений.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.