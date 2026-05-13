В Госдуме планируют признать Пасху государственным праздником

Как уточняется в пояснительной записке, установление Пасхи в качестве нерабочего праздничного дня не будет способствовать расширению общего объема свободного времени граждан, поскольку Пасха всегда приходится на воскресенье. Отмечается, что целью законопроекта является не создание дополнительного выходного дня, а уточнение и укрепление правового статуса уже существующего, придание ему официального признания на государственном уровне и обеспечение надлежащей защиты прав верующих граждан. В связи с этим в отношении указанного праздничного дня предусмотрен специальный режим, исключающий автоматический перенос выходного дня на следующий рабочий день в ситуации совпадения праздничных дней с выходными днями.