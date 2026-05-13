Главные новости к вечеру 13 мая 2026 года

Трамп с делегацией прибыл в Пекин
Американский президент Дональд Трамп на специальном самолете вместе с делегацией прибыл в пекинский международный аэропорт Шоуду. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.
Путин: РФ продолжит модернизировать стратегические ядерные силы
Россия продолжит модернизировать и развивать стратегические ядерные силы, заявил президент РФ Владимир Путин.
Песков допустил сотрудничество с США по «Северным потокам»
Потенциальное сотрудничество России и США по проекту «Северный поток» будет возможно, когда американская сторона перестанет связывать его с урегулированием конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Словакия нарастит поставки боеприпасов Украине
Словакия поставляет на Украину миллионы единиц боеприпасов на коммерческой основе, объемы поставок в будущем будут еще расти, сообщил президент республики Петер Пеллегрини.