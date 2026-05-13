Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главные новости к вечеру 13 мая 2026 года

Дайджест главных новостей к вечеру 13 мая 2026. Что произошло в России и мире — ключевые события дня. Последние новости общества, экономики, политики.

Трамп с делегацией прибыл в Пекин

Источник: AP 2024

Американский президент Дональд Трамп на специальном самолете вместе с делегацией прибыл в пекинский международный аэропорт Шоуду. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Путин: РФ продолжит модернизировать стратегические ядерные силы

Источник: Пресс-служба Президента России

Россия продолжит модернизировать и развивать стратегические ядерные силы, заявил президент РФ Владимир Путин.

Госдума разрешила привлекать армию для защиты россиян за рубежом

Источник: Олег Елков/ТАСС

Госдума во втором и третьем чтении приняла законопроект, нормы которого разрешают по решению президента России использовать вооруженные силы за границей для защиты россиян, передает корреспондент РБК.

Песков допустил сотрудничество с США по «Северным потокам»

Источник: Jens Büttner/dpa/picture-alliance/TASS

Потенциальное сотрудничество России и США по проекту «Северный поток» будет возможно, когда американская сторона перестанет связывать его с урегулированием конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Словакия нарастит поставки боеприпасов Украине

Источник: AP 2024

Словакия поставляет на Украину миллионы единиц боеприпасов на коммерческой основе, объемы поставок в будущем будут еще расти, сообщил президент республики Петер Пеллегрини.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше