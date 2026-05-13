В Калининграде перенесли сроки завершения капремонта улицы Летней

Работы обещают закончить к началу лета.

В Калининграде затянулись работы по капитальному ремонту улицы Летней. Об этом журналистам сообщила глава городской администрации Елена Дятлова в среду, 13 мая.

«Сроки переносили из-за того, что зима у нас была не совсем благоприятная для проведения дорожных работ. У нас нет задачи освоения денег любой ценой. Главное сделать хорошо и не исправлять ошибки. До 1 июня работы на Летней завершим», — сказала Дятлова.

Капитальный ремонт улицы Летней начали в ноябре. Завершить его планировали в начале мая.

После зимнего перерыва работы возобновили в апреле. Подрядчик замостил тротуары и парковки, провёл благоустройство от Автомобильной до дома № 8, отремонтировал заезды во дворы.

Для удобства жителей ремонт Летней разбили на два этапа. По проекту подрядчик отремонтирует улицу на участке от Коммунистической до Павлика Морозова. Специалисты уложат новое дорожное покрытие, сделают водосточную систему, поставят бортовые камни, обустроят тротуар из плитки, заезды для парковки и велодорожку.

Капитальным ремонтом улицы Летней занимается ЗАО «Дорожно-строительное предприятие», генеральным директором которого является депутат Горсовета Сергей Григоренко. Компания выполнит работы за 72,5 миллиона рублей.

