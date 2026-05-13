В Москве свыше 7000 автобусов и электробусов прошли техобслуживание к лету

Свыше 7 тысяч автобусов и электробусов в Москве прошли техобслуживание для подготовки к летнему сезону, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. Это отвечает целям и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Кроме того, через сезонное техобслуживание прошли свыше 550 трамваев. Водителей общественного транспорта проинструктировали, как работать в меняющихся дорожных условиях.
Помимо этого, были протестированы климатические системы в салонах автобусов и электробусов. Еще специалисты очистили и заменили фильтры в машинах, заправили хладагент. А в трамваях также провели техническое обслуживание систем кондиционирования.
«Сегодня наземный городской транспорт столицы обслуживает более 780 маршрутов, поэтому мы заботимся о том, чтобы он оставался комфортным и безопасным для пассажиров в любое время года, как поручил Сергей Собянин. Автобусы, электробусы и трамваи полностью переведены на летний режим работы, который продлится до осени и наступления первых похолоданий», — добавил Максим Ликсутов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.