В Москве свыше 7000 автобусов и электробусов прошли техобслуживание к лету

Также в столице проверили состояние более чем 550 трамваев.

Свыше 7 тысяч автобусов и электробусов в Москве прошли техобслуживание для подготовки к летнему сезону, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. Это отвечает целям и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Кроме того, через сезонное техобслуживание прошли свыше 550 трамваев. Водителей общественного транспорта проинструктировали, как работать в меняющихся дорожных условиях.

Помимо этого, были протестированы климатические системы в салонах автобусов и электробусов. Еще специалисты очистили и заменили фильтры в машинах, заправили хладагент. А в трамваях также провели техническое обслуживание систем кондиционирования.

«Сегодня наземный городской транспорт столицы обслуживает более 780 маршрутов, поэтому мы заботимся о том, чтобы он оставался комфортным и безопасным для пассажиров в любое время года, как поручил Сергей Собянин. Автобусы, электробусы и трамваи полностью переведены на летний режим работы, который продлится до осени и наступления первых похолоданий», — добавил Максим Ликсутов.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

