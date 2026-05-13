Шесть белгородских пляжей не откроются в этом летнем сезоне

В Белгородской области начали подготовку к купальному сезону 2026 года: к открытию планируют 117 официальных пляжей, часть из которых оборудуют с учетом приграничной оперативной обстановки. Об этом сообщили в облправительстве со ссылкой на слова врио заместителя губернатора Евгений Воробьев.

Источник: Коммерсантъ

В Белгородской области начали подготовку к купальному сезону 2026 года: к открытию планируют 117 официальных пляжей, часть из которых оборудуют с учетом приграничной оперативной обстановки. Об этом сообщили в облправительстве со ссылкой на слова врио заместителя губернатора Евгений Воробьев.

Из-за текущей обстановки не откроются пляжи в таких приграничных территориях, как Грайворонский, Краснояружский, Белгородский и Шебекинский округа. Таким образом число доступных мест отдыха сократилось: годом ранее в регионе действовали 123 пляжа.

По его словам, на всех пляжах уже начались водолазные обследования и очистка дна. К 1 июня власти также рассчитывают полностью укомплектовать спасательные посты: для этого потребуется 558 специалистов, обучение проходят 235 человек.

Не все муниципалитеты успевают с обязательными декларациями готовности: из 92 поданных документов зарегистрировано только 56. Полностью оформили пляжи Белгород, а также Алексеевский, Губкинский и Новооскольский округа.

Особое внимание в этом сезоне уделяют безопасности. В прошлом году на официальных пляжах погибших не было, однако на необорудованных водоемах утонули девять человек. Власти намерены усилить патрулирование запрещенных мест для купания, а на пляжах, особенно в 40-километровой приграничной зоне, дополнительно проработают действия отдыхающих при ракетной опасности и угрозе атак беспилотников. Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал об ограничениях при праздновании в регионе Последнего звонка.

