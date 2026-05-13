Более 150 нижегородских поисковиков из 15 отрядов присоединились к первой военно-исторической экспедиции «Горьковский рубеж»

«Проект “Горьковский рубеж” стал для нас знаковым благодаря не только своему масштабу, но и глубине погружения в историю. Мы видим, как молодежь, студенты и школьники плечом к плечу с опытными поисковиками проходят десятки километров по лесам и болотам, чтобы вернуть из небытия имена героев. Это не просто работа — это формирование гражданской позиции и осознанное отношение к наследию Победы. Правительство региона будет и дальше поддерживать такие инициативы, потому что именно в них живет настоящая память», — отметила министр молодежной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева.