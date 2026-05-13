Более 150 нижегородских поисковиков из 15 отрядов присоединились к первой военно-исторической экспедиции «Горьковский рубеж»

Первая военно-историческая экспедиция «Горьковский рубеж» (16+), проходившая на территории Новгородской области, объединила более 150 поисковиков из 15 отрядов Нижегородской области для совместной работы по увековечению памяти о павших защитниках Отечества.
«Проект “Горьковский рубеж” стал для нас знаковым благодаря не только своему масштабу, но и глубине погружения в историю. Мы видим, как молодежь, студенты и школьники плечом к плечу с опытными поисковиками проходят десятки километров по лесам и болотам, чтобы вернуть из небытия имена героев. Это не просто работа — это формирование гражданской позиции и осознанное отношение к наследию Победы. Правительство региона будет и дальше поддерживать такие инициативы, потому что именно в них живет настоящая память», — отметила министр молодежной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева.
В составе участников на территории Новгородской области в районах деревень Рамушево, Старое Рамушево, Редцы, а также урочищ Присморжье, Калиткино и Александровка работали отряды «Курган», «Светоч», «Кулибинец», «Волат», «Суть времени», «Патриот», «Веха», «Гвардия Президентской академии», «Рассвет», «Застава», «Торнадо», «Феникс», «Разведчик», «Сокол» и «Княгининский университет».
Название «Горьковский рубеж» выбрано неслучайно. Оно символизирует связь поколений и увековечивает память не только о фронтовиках, но и о тружениках тыла Горьковской области, чей вклад в Победу был неоценим.
Перед началом экспедиции каждому командиру отрядов выдавался шагомер. По итогам подсчетов за 20 полевых дней путь одного участника, в среднем, составил 276 тысяч шагов, то есть 204 километра. Общий «марафон» экспедиции превысил 41,4 миллиона шагов, а в пересчете на километры поисковики прошли более 30 тысяч 600 километров.
Главным практическим результатом экспедиции стало обнаружение и поднятие останков семи воинов Красной армии. Особую ценность для идентификации представляют найденные личные вещи бойцов. Среди них — крышка котелка с гравировкой «НАЗАРОВ АНДРЕЙ Ф.», а также котелок и крышка с гравировками «САЕНТ», «СЕЙЛЬКАНОВ А. С.» и «ПМК». Предварительно установлено, что это место гибели пулеметного расчета.
В рамках экспедиции также была организована специальная образовательная и культурная программа для юных участников. Полевой лагерь превратился в лекционную площадку под открытым небом: с поисковиками встретился сценарист, писатель и общественный деятель Артем Драбкин, который рассказал о том, как превращать страницы архивов в живые истории. По вечерам для участников проходили кинопоказы фильмов о войне, а также инструктажи по технике безопасности при обнаружении взрывоопасных предметов и поисковые викторины.
«Самая главная цель, которую мы преследуем, — это, конечно же, поиск погибших и пропавших без вести защитников Отечества, установление их имен, сохранение исторической памяти. Но не менее важная цель — сплочение поискового сообщества региона и вовлечение в поисковую деятельность подрастающего поколения. Ведь уже сейчас в экспедиции принимают участие не только опытные поисковики, но и студенты вузов и колледжей Нижегородской области, и школьники», — отметил руководитель экспедиции «Горьковский рубеж», председатель регионального отделения Поискового движения России в Нижегородской области Александр Инешин.
Помимо поисковых работ, участники экспедиции активно участвовали в благоустройстве воинского мемориала близ деревни Рамушево. Кроме того, поисковики выступили на VI межрегиональном музыкально-поэтическом фестивале «Дорогами памяти и поиска» в Парфинском районе, где свои творческие номера представили отряды «Светоч», «Торнадо» и «Веха».
Кульминацией экспедиции стала церемония захоронения останков 233 военнослужащих Красной армии, состоявшаяся на воинском мемориале в Ясной Поляне Парфинского муниципального округа. Бойцы, отдавшие свои жизни за Родину в годы Великой Отечественной войны, наконец, обрели покой. Церемония захоронения проходила со всеми соответствующими воинскими и духовными почестями. Работа по установлению имён погибших будет продолжена.
Проект реализован при поддержке правительства Нижегородской области, Фонда президентских грантов и поисковой экспедиции «Долина».