Обнаружены "следы" последних прямоходящих людей в геноме первых денисовцев

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Китайские палеогенетики и палеоантропологи обнаружили первые ископаемые свидетельства того, что предки денисовцев, древних обитателей Алтая и других регионов Восточной Евразии, вступали в контакты с последними прямоходящими людьми. Это свидетельствует о длительном сосуществовании популяций этих представителей рода Homo, сообщила пресс-служба штаб-квартиры Китайской академии наук.
«Ученым удалось выявить две уникальные мутации при анализе белков, извлеченных из зубов прямоходящих людей, живших на территории Китая как минимум 400 тыс. лет назад. Обе эти мутации связывают данную популяцию древних людей с денисовцами, которые, в свою очередь, оставили свои генетические следы в ДНК современных народов Евразии», — говорится в сообщении.
Это открытие совершила группа китайских палеогенетиков и палеоантропологов под руководством профессора Института палеоантропологии и палеонтологии позвоночных животных КАН (Пекин) Фу Цяомэй при изучении останков шести прямоходящих людей (Homo erectus) возрастом от 400 до 780 тыс. лет, обнаруженных еще в прошлом столетии на трех древних стоянках на востоке и северо-востоке Китая.
Как отмечают исследователи, останки Homo erectus ранее не изучались при помощи разрушающих молекулярных методов, так как каждая такая находка уникальна и ее невозможно чем-то заменить. Ученые разработали подход, позволяющий извлекать обрывки белков и других биомолекул из зубов древних людей при помощи кислоты, не ухудшая при этом их внешний облик.
Проведенные учеными замеры показали, что в эмали сразу шести зубов прямоходящих людей присутствовало достаточно много обрывков белков. Это позволило восстановить кодирующую их последовательность, а также определить пол носителей этих зубов: пять из них принадлежали мужчинам, а один — женщине. При этом палеогенетики обнаружили в белке амелобластине, одной из составляющих эмали, две уникальные точечные мутации, A253G и M273V.
Такие вариации в структуре этого белка не характерны для кроманьонцев и неандертальцев, однако при этом ученые обнаружили, что они встречаются в геноме еще одного вида древних людей — денисовцев, чьи останки были впервые найдены в российской Денисовой пещере на Алтае. Это говорит о том, что последние прямоходящие люди Евразии и предки денисовцев контактировали друг другом около 400−470 тыс. лет назад и долгое время сосуществовали друг с другом, подытожили исследователи.
О прямоходящих людях.
Прямоходящие люди (Homo erectus) появились в Африке примерно 2 млн лет назад, после чего они впервые в истории нашего рода покинули ее пределы и расселились по значительной части территории Евразии. Как считают многие антропологи, они не только связаны с предками современных людей, но и с неандертальцами, денисовцами и «хоббитами» с острова Флорес, которые вымерли относительно недавно, около 60−50 тыс. лет назад.