Обнаружены "следы" последних прямоходящих людей в геноме первых денисовцев

Такие вариации в структуре этого белка не характерны для кроманьонцев и неандертальцев, однако при этом ученые обнаружили, что они встречаются в геноме еще одного вида древних людей — денисовцев, чьи останки были впервые найдены в российской Денисовой пещере на Алтае. Это говорит о том, что последние прямоходящие люди Евразии и предки денисовцев контактировали друг другом около 400−470 тыс. лет назад и долгое время сосуществовали друг с другом, подытожили исследователи.