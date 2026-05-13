Из Симферополя запустят автобус в сочинский аэропорт

С пятницы, 15 мая, из Симферополя планируют запустить автобус в сочинский аэропорт. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта Крыма.
Автобус будет отправляться с симферопольского автовокзала в пять вечера. Происходить это будет через день. Автобус будет следовать через Анапу, Новороссийск, Геленджик, Феодосию и Керчь. Прибытие в аэропорт назначено на 8.30.
Обратно автобус будет следовать в 13:50. Прибытие в Симферополь запланировано на 7.10. Стоимость билета составляет 4 тысячи рублей. Для перевозки будет использоваться автобус Higer на 49 мест.
