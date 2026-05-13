Голкипер ФК «Пари НН» Никита Медведев готов оплатить фанатам автобусы в Казань

«Хочу принести извинения за то, как я выразил свои эмоции. На трибунах присутствовали женщины и дети, от меня они не должны были слышать нецензурную брань. Но то, что я говорил, ход своих мыслей, я оставляю при себе. Я посмотрел на трибуну и увидел плакат в поддержку нашего бывшего главного тренера. Я не совсем понял эту акцию и не сдержал свои эмоции», — сказал Медведев.