Голкипер ФК «Пари НН» Никита Медведев готов оплатить фанатам автобусы в Казань

В сегодняшнем видеообращении вратарь ФК «Пари Нижний Новгород» Никита Медведев извинился за своё поведение после недавнего матча с ЦСКА (1:2).
«Хочу принести извинения за то, как я выразил свои эмоции. На трибунах присутствовали женщины и дети, от меня они не должны были слышать нецензурную брань. Но то, что я говорил, ход своих мыслей, я оставляю при себе. Я посмотрел на трибуну и увидел плакат в поддержку нашего бывшего главного тренера. Я не совсем понял эту акцию и не сдержал свои эмоции», — сказал Медведев.
Кроме того, страж ворот ФК «Пари НН» пригласил неравнодушных болельщиков на заключительный матч чемпионата в Казань 17 мая, заявив, что готов оплатить фанатские автобусы.