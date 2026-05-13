Какой сегодня праздник: День фрилансера

14 мая также отмечают Международный день чихуахуа и День смешных нелепиц.

Источник: Хабаровский край сегодня

День фрилансера — неофициальный профессиональный праздник, который отмечают люди, работающие на себя (вне штата компаний) и выполняющие заказы для разных клиентов. Именно 14 мая 2005 года была создана одна из первых российских бирж для фрилансеров. Это событие стало знаковым для развития удалённой работы в стране — оно показало, что можно официально находить заказы и работать удалённо, выстраивая прозрачную систему взаимодействия с заказчиками. По данным на 2006 год, на одной из первых российских бирж фрилансеров было зарегистрировано 2 264 пользователя.

Международный день чихуахуа — праздник одной из самых маленьких пород собак в мире. Чихуахуа родом из Мексики, где они были известны ещё в эпоху древних цивилизаций (например, тольтеков и ацтеков). Порода получила своё название от мексиканского штата Чиуауа. В середине XIX века чихуахуа начали набирать популярность за пределами страны, а в XX веке стали широко известны во всём мире. Чихуахуа ценят за миниатюрный размер (вес обычно 1−3 кг), энергичность и игривость, разнообразие типов шерсти (гладкошёрстные и длинношёрстные) и долгую продолжительность жизни (в среднем 15−20 лет).

Цель праздника — Дня смешных нелепиц — подарить людям хорошее настроение, поощрить фантазию и творческое мышление через придумывание забавных небылиц и нелепых историй. День смешных нелепиц подходит всем, независимо от возраста. Детям он помогает развивать воображение и чувство юмора, взрослым даёт возможность расслабиться, отвлечься от рутины и взглянуть на мир с иронией, а компаниям друзей или коллегам позволяет сплотиться через совместные шутки и творчество. День смешных нелепиц— это повод посмеяться, проявить фантазию и поделиться хорошим настроением. Праздник напоминает, что иногда полезно отнестись к жизни не слишком серьёзно и позволить себе немного абсурда.

Это одна из крупнейших стран Северной Америки с непростой политической повесткой. Страна играет ключевую роль в региональной безопасности, торговле с США и глобальных производственных цепочках, но много проблем доставляют известные на весь мир наркокартели. В этом материале — главное о Мексике.
