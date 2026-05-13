Какой сегодня праздник: День фрилансера

День фрилансера — неофициальный профессиональный праздник, который отмечают люди, работающие на себя (вне штата компаний) и выполняющие заказы для разных клиентов. Именно 14 мая 2005 года была создана одна из первых российских бирж для фрилансеров. Это событие стало знаковым для развития удалённой работы в стране — оно показало, что можно официально находить заказы и работать удалённо, выстраивая прозрачную систему взаимодействия с заказчиками. По данным на 2006 год, на одной из первых российских бирж фрилансеров было зарегистрировано 2 264 пользователя.