Какой сегодня праздник: День фрилансера

День фрилансера — неофициальный профессиональный праздник, который отмечают люди, работающие на себя (вне штата компаний) и выполняющие заказы для разных клиентов. Именно 14 мая 2005 года была создана одна из первых российских бирж для фрилансеров. Это событие стало знаковым для развития удалённой работы в стране — оно показало, что можно официально находить заказы и работать удалённо, выстраивая прозрачную систему взаимодействия с заказчиками. По данным на 2006 год, на одной из первых российских бирж фрилансеров было зарегистрировано 2 264 пользователя.
Международный день чихуахуа — праздник одной из самых маленьких пород собак в мире. Чихуахуа родом из Мексики, где они были известны ещё в эпоху древних цивилизаций (например, тольтеков и ацтеков). Порода получила своё название от мексиканского штата Чиуауа. В середине XIX века чихуахуа начали набирать популярность за пределами страны, а в XX веке стали широко известны во всём мире. Чихуахуа ценят за миниатюрный размер (вес обычно 1−3 кг), энергичность и игривость, разнообразие типов шерсти (гладкошёрстные и длинношёрстные) и долгую продолжительность жизни (в среднем 15−20 лет).
Цель праздника — Дня смешных нелепиц — подарить людям хорошее настроение, поощрить фантазию и творческое мышление через придумывание забавных небылиц и нелепых историй. День смешных нелепиц подходит всем, независимо от возраста. Детям он помогает развивать воображение и чувство юмора, взрослым даёт возможность расслабиться, отвлечься от рутины и взглянуть на мир с иронией, а компаниям друзей или коллегам позволяет сплотиться через совместные шутки и творчество. День смешных нелепиц— это повод посмеяться, проявить фантазию и поделиться хорошим настроением. Праздник напоминает, что иногда полезно отнестись к жизни не слишком серьёзно и позволить себе немного абсурда.