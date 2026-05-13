Концерты, игры и выставки ждут волгоградцев в Ночь музеев 16 мая

Так в Музее имени И. И. Машкова посетителей акции ждут авторские экскурсии, музейные квесты и встречи с художниками. А в областном планетарии готовят лекцию «Фантазии космоса» о гигантских межзвездных облаках. В музее-заповеднике «Сталинградская битва» пройдет концерт «Пахмутова. Родное в каждой ноте», в ходе которого артисты региона исполнят песни знаменитого композитора«, и выставка “Черные бушлаты”, рассказывающая о мужестве сухопутных формирований из воинов Военно-морского флота, которые защищали Сталинград. В областном краеведческом музее гостей будут ждать “ГаражныйФест” с выставкой ретро-машин, мастер-классы, квест-игра на выставке “Сталинградский рубеж” и викторины с призами. А в мастерской “Рукотворные чудеса” посетители смогут сами сделать сувенир на память себе или близким.