Концерты, игры и выставки ждут волгоградцев в Ночь музеев 16 мая

В ходе Всероссийской акции «Ночь музеев» гости и жители города-героя смогут послушать концерт, стать участниками интерактивных мероприятий или создать собственный экспонат, сообщает администрация Волгоградской области.
Так в Музее имени И. И. Машкова посетителей акции ждут авторские экскурсии, музейные квесты и встречи с художниками. А в областном планетарии готовят лекцию «Фантазии космоса» о гигантских межзвездных облаках. В музее-заповеднике «Сталинградская битва» пройдет концерт «Пахмутова. Родное в каждой ноте», в ходе которого артисты региона исполнят песни знаменитого композитора«, и выставка “Черные бушлаты”, рассказывающая о мужестве сухопутных формирований из воинов Военно-морского флота, которые защищали Сталинград. В областном краеведческом музее гостей будут ждать “ГаражныйФест” с выставкой ретро-машин, мастер-классы, квест-игра на выставке “Сталинградский рубеж” и викторины с призами. А в мастерской “Рукотворные чудеса” посетители смогут сами сделать сувенир на память себе или близким.
Обширные экскурсионные программы с познавательными квизами, концертами, фотозонами и ярмарками также готовят к 16 мая музей-заповедник «Старая Сарепта», исторический парк «Россия», Волжский выставочный зал имени Г. В. Черноусова и Областная детская художественная галерея.
А ранее Александра Пахмутова подарила родному городу икону XIX века.