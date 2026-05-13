Между Казанью и Ижевском запустили электрички нового поколения

В эту среду, 13 мая, на главных ж/д вокзалах Татарстана и Удмуртии 13 торжественно запустили два электропоезда нового поколения по маршруту Казань — Ижевск — Казань.
«Это направление — одно из самых востребованных. Мы решили обновить подвижной состав именно здесь», — заявил начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.
В вагонах новых российских электричек ЭП3Д установлены эргономичные кресла, розетки для зарядки гаджетов, более вместительные багажные полки, места для велосипедов, климат-контроль с обеззараживанием воздуха. Для маломобильных пассажиров есть электроподъемники. В отдельных вагонах — мультимедийная система, детский манеж, пеленальные столики, а также присутствует возможность выпить чай или кофе.
Поезда курсируют ежедневно. Время в пути около 5,5 часов. Из Казани отправление в 5.19 и 16.54, прибытие в Ижевск в 11.56 и 23.34. Из Ижевска — в 7.14 и 17.54, прибытие в Казань в 11.52 и 22.20 (везде указано местное время).