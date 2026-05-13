«Ползут в сторону прокормителя»: биолог Турицин рассказал, чем опасны южные клещи- «мутанты»

Большие рыжие клещи подвида Hyalomma, которых называют «мутантами», представляют опасность как переносчики смертельных заболеваний, включая крымскую геморрагическую лихорадку с высокой летальностью. Об этом рассказал биолог и паразитолог Санкт-Петербургского государственного аграрного университета Владимир Турицин.
Он отметил, что эти клещи обитают на юге России, включая Астраханскую область и Ставропольский край, а также в Азии и Африке. Кроме того, у них хорошо развиты глаза, в отличие от обычных клещей, которые неподвижно ждут «прокормителя».
— Они видят приближающуюся овцу, собаку, человека, падают с куста и бегут в сторону этого прокормителя. Они его не преследуют, не бегут за ним, как собаки, а просто ползут в его сторону, — рассказал ученый в беседе с Life.ru.
По словам невролога Екатерины Демьяновской, перед поездкой в регион, где распространен клещевой энцефалит, необходимо заранее пройти вакцинацию, поскольку ей нужно время для формирования иммунитета от этой инфекции.
«Вечерняя Москва» выяснила у врача-терапевта Андрея Кондрахина, чем опасен укус клеща в область глаза и какими могут быть его последствия.