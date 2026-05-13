Самолет дальней разведки НАТО кружил у границы с Украиной

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Самолет дальнего радиолокационного обнаружения НАТО Boeing E-3A Sentry продолжительное время летал по круговой траектории над Польшей у границы с Украиной, выяснило РИА Новости на основе анализа полетных данных.
Самолет поднялся в воздух с авиабазы в немецком Гайленкирхене около 13.40 мск и направился в сторону польско-украинской границы. Затем он в течение длительного времени кружил в районе города Люблин. Конкретные цели его миссии на востоке Польши неизвестны.
В настоящий момент борт находится в воздушном пространстве Германии, по всей видимости, следуя к аэродрому вылета.
Boeing E-3 Sentry — это самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (AWACS), способный идентифицировать воздушные и морские цели на больших расстояниях и координировать действия авиации и сил ПВО.
Ранее в среду британский самолет-разведчик Boeing Poseidon MRA1 летал вдоль границы Калининградской области. Помимо этого, в двухстах километрах от Мурманска над Баренцевым морем был замечен разведывательный Boeing P-8A Poseidon ВВС Норвегии.