Самолет дальней разведки НАТО кружил у границы с Украиной

РИА Новости: самолет дальней разведки НАТО заметили у границы с Украиной.

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Самолет дальнего радиолокационного обнаружения НАТО Boeing E-3A Sentry продолжительное время летал по круговой траектории над Польшей у границы с Украиной, выяснило РИА Новости на основе анализа полетных данных.

Самолет поднялся в воздух с авиабазы в немецком Гайленкирхене около 13.40 мск и направился в сторону польско-украинской границы. Затем он в течение длительного времени кружил в районе города Люблин. Конкретные цели его миссии на востоке Польши неизвестны.

В настоящий момент борт находится в воздушном пространстве Германии, по всей видимости, следуя к аэродрому вылета.

Boeing E-3 Sentry — это самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (AWACS), способный идентифицировать воздушные и морские цели на больших расстояниях и координировать действия авиации и сил ПВО.

Ранее в среду британский самолет-разведчик Boeing Poseidon MRA1 летал вдоль границы Калининградской области. Помимо этого, в двухстах километрах от Мурманска над Баренцевым морем был замечен разведывательный Boeing P-8A Poseidon ВВС Норвегии.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше