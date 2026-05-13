Термальный комплекс прикамского депутата заксобрания получил медицинскую лицензию

ООО «Термы плюс» получило лицензию на оказание медицинской помощи при санаторно-курортном лечении. Об этом сообщил медицинский директор комплекса Юрий Уткин. По его словам, медицинская лицензия была получена 28 апреля. Теперь комплекс будет позиционироваться как санаторий. Сейчас компания формирует программы санаторно-курортного лечения. По словам господина Уткина, основу программ составят показания к применению трех минеральных вод из собственных источников. В дальнейшем планируется восстановить программы апи-терапии (лечение пчелами), которые ранее предлагались в комплексе. Также компания ведет работу по включению санатория в государственный реестр санаторно-курортных организаций.