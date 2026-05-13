Онколог Черемушкин: у Молчанова мог быть сложный вид рака печени

Ведущий программы «До и после полуночи» Владимир Молчанов ушел из жизни в возрасте 75 лет. Близкие телеведущего рассказали, что причиной смерти стала продолжительная тяжелая болезнь. Онколог Евгений Черемушкин предположил, с каким видом рака мог бороться легенда телеэкранов. Об этом пишет aif.ru.
«Это мог быть первичный рак печени, например. При трансплантации печени речь идет, конечно, не о любом виде онкологического заболевания. Должно быть сочетание факторов, чтобы человеку провели именно эту операцию», — пояснил эксперт.
Пять лет назад Владимиру Молчанову провели трансплантацию печени из-за онкологического заболевания. После этого его здоровье оставалось нестабильным. Год назад он перенес инфаркт, а в 2025 году несколько раз госпитализировался с сильными болями в животе.
По словам онколога, печень является одним из главных фильтров организма, куда чаще всего распространяются метастазы. Поэтому пересадка печени при раке проводится только в особо сложных случаях, когда опухоль обладает высоким потенциалом к метастазированию.
Ранее журналист KP.RU Евгений Додолев рассказал, какими были последние месяцы жизни легендарного телеведущего.