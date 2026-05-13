Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Онколог Черемушкин: у Молчанова мог быть сложный вид рака печени

Пять лет назад Владимиру Молчанову провели трансплантацию печени.

Источник: Комсомольская правда

Ведущий программы «До и после полуночи» Владимир Молчанов ушел из жизни в возрасте 75 лет. Близкие телеведущего рассказали, что причиной смерти стала продолжительная тяжелая болезнь. Онколог Евгений Черемушкин предположил, с каким видом рака мог бороться легенда телеэкранов. Об этом пишет aif.ru.

«Это мог быть первичный рак печени, например. При трансплантации печени речь идет, конечно, не о любом виде онкологического заболевания. Должно быть сочетание факторов, чтобы человеку провели именно эту операцию», — пояснил эксперт.

Пять лет назад Владимиру Молчанову провели трансплантацию печени из-за онкологического заболевания. После этого его здоровье оставалось нестабильным. Год назад он перенес инфаркт, а в 2025 году несколько раз госпитализировался с сильными болями в животе.

По словам онколога, печень является одним из главных фильтров организма, куда чаще всего распространяются метастазы. Поэтому пересадка печени при раке проводится только в особо сложных случаях, когда опухоль обладает высоким потенциалом к метастазированию.

Ранее журналист KP.RU Евгений Додолев рассказал, какими были последние месяцы жизни легендарного телеведущего.