Китай начал первый в мире эксперимент с искусственным эмбрионом в космосе

Китай первым в мире начал эксперимент с развитием искусственного эмбриона человека в космосе в рамках миссии «Тяньчжоу-10». Об этом сообщает агентство Xinhua.
Уточняется, что Китай направил в космос образцы биологической структуры, полученной из стволовых клеток человека. Сейчас экземпляры, похожие на настоящий эмбрион, находятся на экспериментальном модуле китайской космической станции.
Согласно материалу статьи, испытания проходят успешно, они будут длится пять дней. После этого эмбрионы пройдут сравнительный анализ с образцами таких же биологических структур, которые развиваются на Земле.
Китайские ученые планируют изучить влияние космической микрогравитации на развитие эмбриона. Результаты эксперимента могут быть использованные в будущих исследованиях, изучающих долгосрочное выживание и размножение в космическом пространстве.
