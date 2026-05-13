В Татарстане сдали на утилизацию почти 60 тонн старой электроники

Около 60 тонн компьютерной и бытовой техники отправили на утилизацию жители разных населенных пунктов Татарстана с начала 2026 года, сообщили в республиканском агентстве по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа». Удобные инструменты для переработки отходов развивают в республике в соответствии с нацпроектом «Экологическое благополучие».
Еще один способ передачи на переработку старой техники появился в Татарстане в 2022 году благодаря программе «Школа утилизации: электроника». Ее участники могут бесплатно сдать старые гаджеты и устройства. Для этого необходимо оставить заявку и заполнить форму «Регистрация участника» на официальном сайте программы. Такой возможностью в апреле 2026 года воспользовались жители Казани, Набережных Челнов, Сабинского, Тюлячинского и Пестречинского районов Татарстана. В мае старую электронику будут собирать в Казани, Зеленодольске, Альметьевске, Набережных Челнах, а также в Кайбицком, Дрожжановском, Буинском, Апастовском и Сармановском районах республики.
На утилизацию принимают компьютерную и офисную, бытовую, электронную научную и медицинскую технику, электроинструменты, телефоны и персональные гаджеты, электронные и электрические игрушки.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.