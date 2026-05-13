В Татарстане сдали на утилизацию почти 60 тонн старой электроники

Еще один способ передачи на переработку старой техники появился в Татарстане в 2022 году благодаря программе «Школа утилизации: электроника». Ее участники могут бесплатно сдать старые гаджеты и устройства. Для этого необходимо оставить заявку и заполнить форму «Регистрация участника» на официальном сайте программы. Такой возможностью в апреле 2026 года воспользовались жители Казани, Набережных Челнов, Сабинского, Тюлячинского и Пестречинского районов Татарстана. В мае старую электронику будут собирать в Казани, Зеленодольске, Альметьевске, Набережных Челнах, а также в Кайбицком, Дрожжановском, Буинском, Апастовском и Сармановском районах республики.