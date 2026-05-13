ГД в I чтении приняла проект о выдворении мигрантов за митинги и хулиганство

Госдума одобрила в I чтении законопроект о выдворении иностранцев за некоторые правонарушения, в том числе за участие в несанкционированных митингах, дискредитацию Вооруженных сил РФ и хулиганство.
Инициатива предусматривает, что сразу в нескольких статьях КоАП появятся отдельные положения со штрафами и наказанием в виде административного выдворения из России, если нарушение было совершено иностранцем.
Также выдворять мигрантов планируют за призывы к санкционному давлению на Россию и ее граждан, а также за публичные призывы к действиям, которые нарушают территориальную целостность РФ.
Как писал сайт KP.RU, председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что 13 мая депутаты обсудят инициативу об отказе в выдаче или аннулировании разрешения на временное проживание или вида на жительство иностранцам с судимостью, независимо от тяжести преступления.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что мигранты должны соблюдать законы и правила России.