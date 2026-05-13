Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Председатель ЗСНО Люлин прокомментировал законы о поддержке участников СВО

Госдума приняла законы о поддержке участников СВО 13 мая 2026 года.

Председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин прокомментировал новые законы о поддержке бойцов СВО и членов их семей, принятые 13 мая.

Так, военнослужащий теперь не потеряет земельный участок, если не продлит документы. Аренда или бозвозмездное пользование землей будут продлеваться автоматически на протяжении всего срока службы и еще года после демобилизации.

Также родители участника спецоперации смогут помогать ему на отдыхе. Одному из родителей будет разрешено брать ежегодный отпуск одновременно с бойцом. «Отпуск предоставят, если у бойца нет супруги (супруга), после ранения он стал инвалидом I или II группы, но продолжает нести службу», — сказал Люлин.

Военнослужащие, заключившие контракт с 1 мая 2026 года, а также их жены будут от обязательств по просроченным кредитам на сумму до 10 миллионов рублей.