На Алтае будут выявлять незаконные рубки леса с помощью данных из космоса

Как ожидается, информацию о состоянии земной поверхности лесного фонда в Алтайском крае будут получать в непрерывном режиме. Это поможет не только выявлять случаи незаконных вырубок деревьев, но и вовремя обнаруживать пожары и другие стихийные бедствия. Как только космические аппараты передадут подобную информацию, специалисты будут выезжать на место и проверять состояние лесного фонда.