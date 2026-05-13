На Алтае будут выявлять незаконные рубки леса с помощью данных из космоса

Случаи незаконных рубок леса в Алтайском крае теперь будут выявлять с помощью космических данных, сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии. Это отвечает целям и задачам нацпроекта «Экологическое благополучие».
Как ожидается, информацию о состоянии земной поверхности лесного фонда в Алтайском крае будут получать в непрерывном режиме. Это поможет не только выявлять случаи незаконных вырубок деревьев, но и вовремя обнаруживать пожары и другие стихийные бедствия. Как только космические аппараты передадут подобную информацию, специалисты будут выезжать на место и проверять состояние лесного фонда.
Напомним, что практику космомониторинга используют в некоторых регионах с 2022 года, например, в Татарстане, Рязанской, Ленинградской, Челябинской областях. Современные технологии помогли в несколько раз снизить объемы нелегальной заготовки древесины.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.