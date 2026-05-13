Пошел на сделку: в Финляндии расследуют жестокое убийство россиянки мужем-писателем

Суд в Финляндии арестовал писателя Микко Х по подозрению в убийстве жены, художницы Александры Хинтсала из России, пишет «КП-Санкт-Петербург». Мужчина признал вину и сотрудничает со следствием. Мотивы убийства пока не раскрываются.
Александра родилась и училась в Петербурге, писала картины и участвовала в выставках. Она переехала в Финляндию по программе репатриации, получила образование и работала в колледже искусств. Там она познакомилась с Микко, с которым они прожили более 15 лет и имели общего сына.
В последнее время их отношения казались нормальными, но по какой-то причине муж решил избавиться от супруги. Микко использовал нож как оружие. Сына пары забрала опека, решается его судьба. Мужчине грозит до 12 лет колонии, при этом он ранее не был судим. По данным «КП-Петербург», он является автором более 10 книг.
