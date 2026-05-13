В Латвии хотят полностью запретить автобусные перевозки в Россию и Белоруссию

Новые правила должен утвердить кабинет министров страны.

Источник: Клопс.ru

Латвия намерена расширить действующие ограничения на регулярные автобусные маршруты в Россию и Беларусь, фактически закрыв пассажирские и транзитные перевозки по этим направлениям. Об этом пишет Delfi.

Пока запрет действует только на нерегулярные автобусные рейсы через границы с Россией и Беларусью. Минтранс Латвии уже готовит документы, чтобы расширить ограничения на постоянные маршруты. Ведомство объясняет инициативу вопросами безопасности, поскольку такие «поездки могут нести для граждан страны риск влияния и вербовки».

Перевозчикам, которые понесут убытки, могут выплатить компенсации по действующему законодательству. Чтобы решение вступило в силу, нормативные акты должен утвердить кабинет министров республики.

По данным перевозчиков, автобусные рейсы из Калининградской области в Литву и Латвию сейчас не выполняются.

