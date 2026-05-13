Страшный грех! Что настрого запрещено в Еремеев день, 14 мая 2026 года

В церковном календаре 14 мая чтили память пророка Иеремии, одного из четырёх великих ветхозаветных пророков, жившего за 600 лет до Рождества Христова. Он был призван к пророческому служению в возрасте 15 лет. Его жизнь была полна скорби и гонений — он предсказывал падение Иерусалима, за что его преследовали, сажали в темницу и пытались убить. Несмотря на все страдания, он оставался верен своему призванию. В народе его почитали как покровителя земледельцев и полевых работ. Считалось, что он помогает тем, кто трудится в поле, а также защищает домашний скот.