Что настрого запрещено в Еремеев день, 14 мая 2026 года

В церковном календаре 14 мая чтили память пророка Иеремии, одного из четырёх великих ветхозаветных пророков, жившего за 600 лет до Рождества Христова. Он был призван к пророческому служению в возрасте 15 лет. Его жизнь была полна скорби и гонений — он предсказывал падение Иерусалима, за что его преследовали, сажали в темницу и пытались убить. Несмотря на все страдания, он оставался верен своему призванию. В народе его почитали как покровителя земледельцев и полевых работ. Считалось, что он помогает тем, кто трудится в поле, а также защищает домашний скот.
Еремей Запашник: безделье — грех.
В народном календаре этот день получил говорящие названия: Еремей Запрягальник, Еремей Запашник, Еремеев день. Наши предки говорили, что на Еремея — день, когда даже ленивая соха выезжает в поле.
Этот день наши предки считали началом самой горячей поры — массовой пахоты и сева. Крестьяне говорили: «На Еремея и ленивая соха в поле выезжает», «Еремей, Еремей — про посевы разумей». Считалось, что всё, посаженное в этот день, непременно даст хорошие всходы, а потому год будет сытным и достаток в доме будет.
Даже тех, кто обычно не проявлял особого рвения к труду, в этот день выгоняли в поле — считалось, что безделье в Еремеев день сулит голодную жизнь и большие неудачи. В народе верили, что сам пророк Иеремия в этот день «запрягает божественную колесницу» и лично приходит на помощь земледельцам, особенно тем, кто работает от зари до заката.
Наши предки верили, что 14 мая — это третий и последний день встречи весны (первая была на Сретение, вторая — на Сороки). С этого дня весна окончательно вступала в свои права, и природа полностью просыпалась.
И главное дело этого дня, конечно же, выезд в поле. Крестьяне начинали пахоту с первыми петухами, работали от зари до заката, стараясь успеть засветло. Первый шаг на свежую пашню полагалось делать левой ногой — считалось, что так урожай будет особенно щедрым.
Существовал особый порядок сева: пшеницу и рожь сеяли в полнолуние; овёс — за два дня до или через два дня после Еремея, независимо от погоды. Говорили: «Какая бы ни стояла погода на дворе, овсу главное, чтобы он был посеян в срок». Ячмень же — когда на соснах появлялись зелёные шишки, а на елях — красные.
Ритуалы 14 мая: закопать монету.
Перед началом работ в поле служили молебен пророку Иеремии, прося о хорошей погоде и богатом урожае. Засевальщики кланялись на три стороны света (кроме северной), бросали по горсти зерна и начинали сеять.
Особое поверье гласило, что если человек устал до изнеможения, а работа ещё не закончена, можно попросить помощи у пророка — и он сам спустится с небес и поможет завершить начатое.
Несмотря на важность полевых работ, день считался не только рабочим, но и праздничным. Крестьяне пекли «жаворонков» — сдобные булочки в форме птичек — и раскладывали их по углам поля, чтобы привлечь удачу.
Существовало важное правило: в этот день обязательно нужно принимать гостей или ходить в гости самим. Даже небольшое застолье с чаем, по поверьям, приносило в дом благополучие, гармонию и прекращало ссоры. Говорили: «Кто в Еремеев день друзей принимает — тот удачу в дом привлекает».
Проводили в этот день и специальный ритуал на богатство.
Чтобы деньги водились, вечером 14 мая монетку клали на подоконник, чтобы луна её осветила. Затем монету носили в кошельке семь дней, не тратя, а после закапывали под молодым деревом. Считалось, что с ростом дерева будет расти и доход. Если дерево погибало — это было дурным знаком, предвещавшим финансовые трудности.
Запреты Еремеева дня: не грустить, не жаловаться.
Чего категорически нельзя было делать 14 мая?
Лениться и бездельничать — главный запрет дня. «На Еремея и ленивая соха в поле выезжает». Безделье сулило нищету и голод.
Давать в долг (деньги, зерно, что угодно) — считалось, что иначе весь год придётся только отдавать, ничего не получая взамен.
Рыбачить, покупать и есть рыбу — верили, что нарушитель может стать немым, как рыба, или лишиться удачи.
Пересаживать комнатные растения — они будут болеть целый год.
Грустить, жаловаться на жизнь, печалиться — это может привести к году слёз и горестей.
Рассказывать плохие сны — чтобы они не сбылись.
Откладывать дела на потом — к финансовым потерям и застою в жизни.
Финансовые переговоры — сделки и крупные покупки лучше отложить, велик риск убытков.
Одним словом, 14 мая — это день, когда начиналась самая горячая пора в крестьянском календаре — массовая пахота и сев, от которой зависел годовой достаток.
Центральное место занимает культ пророка Иеремии как покровителя земледельцев. Интересно переплетение христианской памяти о ветхозаветном пророке с древнейшими, дохристианскими культами плодородия — обход полей, заклинания, ритуалы с зерном. Поговорка про «ленивую соху» — яркий пример народного юмора и одновременно строгого требования: в этот день нельзя бездельничать, иначе «голодная смерть ждёт».
Многочисленные запреты (на долги, на рыбу, на пересадку цветов, на грусть) связаны с представлением о том, что в этот важный переходный день любое неверное действие может навредить будущему урожаю и благополучию семьи. А обряд с монеткой под лунным светом — архаичная финансовая магия, призванная привлечь достаток в дом.
Как прожить 14 мая: не давайте в долг, не берите взаймы.
Как современному человеку применить традиции предков и с пользой адаптировать к современной жизни? Вот несколько простых идей:
1. Возьмитесь за работу, которую давно откладывали. Еремей Запрягальник — день, когда даже ленивая соха выезжает в поле. Займитесь важным проектом, разберите завалы на рабочем столе, закончите то, что давно «висит». Считается, что инициатива и труд в этот день обязательно принесут плоды.
2. Сходите в гости или примите друзей. По древней традиции, общение в этот день привлекает удачу. Устройте небольшое чаепитие с коллегами или созвонитесь с родными. Гармония в отношениях — залог благополучия.
3. Проведите ритуал с монеткой (если верите в приметы). Положите вечером монетку на подоконник, чтобы на неё попал лунный свет. Подержите её семь дней в кошельке, а потом отдайте на благотворительность или просто сохраните. Даже если не верить в магию, это хороший способ настроиться на финансовый успех.
4. Наведите порядок в доме. Уборка и чистота, по поверью, приносят в жилище мир и гармонию. Заодно и освежите пространство.
5. Не давайте в долг и не берите взаймы. Постарайтесь сегодня обойтись без финансовых займов — чтобы не «отдать» свою удачу.
6. Не ешьте рыбу (хотя бы сегодня). Забавный запрет, но его легко соблюсти — выберите другие блюда.
7. Не грустите и не жалуйтесь. Проведите день с позитивным настроем. Уныние в этот день может притянуть неприятности.
8. Не пересаживайте комнатные цветы. Отложите эту работу на другой день — по примете, растения могут заболеть.
9. Понаблюдайте за погодой. Ясный ли сегодня день? Солнечный восход? Сравните с народными приметами — это развивает наблюдательность и чувство связи с природными ритмами.
10. Сделайте доброе дело. Помогите тому, кто нуждается. Считается, что добро, сделанное в Еремеев день, возвращается сторицей.
Приметы дня на 14 мая:
Ясный день и солнечный восход — к жаркому, сухому лету и богатому урожаю хлеба.
Пасмурно и холодно — зима будет суровой, морозной, с метелями.
Дождь — осень будет ранняя и ненастная.
Тёплый вечер и звёздная ночь — к ветреному, засушливому лету.
Много звёзд на небе — лето будет жарким.
Вечерняя роса — на следующий день будет солнечно.
Красные шишки на елях — пора сеять ячмень.
Зелёные шишки на соснах — тоже к сроку сева ячменя.