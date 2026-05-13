В Прикамье три округа задерживают предоставление жилья детям-сиротам

Во время совещания также обсудили программу расселения аварийного жилья. Для этих целей регион использует федеральное и краевое финансирование, а также механизм комплексного развития территорий. В 2025 году в Прикамье удалось расселить более 106 тысяч квадратных метров ветхого жилья. На 2026 год запланировано переселение жителей еще из 87,9 тысячи квадратных метров аварийного фонда. Новое жилье должны получить более 5,5 тысячи человек.