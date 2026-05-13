В Башкирии переработчику древесины помогли выйти на глобальный рынок

Компания «Стартэк», занимающаяся глубокой переработкой древесины в Башкирии, нашла покупателей продукции более чем в 150 странах, сообщили в министерстве внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности региона. Предприятию оказали поддержку в соответствии с целями нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».
Так, для компании ключевым инструментом выхода на глобальный рынок стало ее размещение на крупнейшей международной платформе для лесопромышленного комплекса. Это стало возможным при поддержке республиканского центра поддержки экспорта. Учреждение взяло на себя софинансирование 80% затрат предприятия на регистрацию и продвижение. Кроме того, эксперты центра обучили специалистов компании самостоятельной работе с личным кабинетом на международной платформе.
«Центр поддержки экспорта — это реальный лифт для местного бизнеса на международную арену. Мы видим на примере “Стартэк”, как софинансирование государством затрат на продвижение превращает компанию в игрока глобального уровня», — отметила министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности республики Маргарита Болычева.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.