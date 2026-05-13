Визовые центры Италии в России перестали принимать документы через посредников

Итальянские визовые центры в России с 12 мая изменили правила подачи документов. Как сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), теперь заявление на визу нельзя подать через третьих лиц — ни через агента, ни через курьера, ни через доверенное лицо.
Единственный вариант для получения визы в Италию — личная явка заявителя с паспортом по предварительной онлайн-записи. Причиной изменений стал арест экс-посла Италии в Узбекистане Пьергабриэле Пападиа де Боттини, которого подозревают в незаконной схеме выдачи виз россиянам.
По данным АТОР, аккредитованные компании теперь могут подавать документы только при полной брони тура, включая отель, авиабилеты и страховку. Главная проблема для туристов — резкий рост сроков. Рассмотрение визы может занять до двух месяцев. А весь процесс — от записи до получения паспорта — может растянуться до четырех месяцев. Туроператоры ждут разъяснений от посольства Италии в Москве.
Ранее KP.RU писал, что бывший посол Италии в Узбекистане Пьергабриэле Пападиа де Боттини ди Сант’Аньезе арестован на родине по подозрению в коррупции. Как сообщает la Repubblica, дипломат за взятки от 4 до 16 тысяч евро выдавал иностранцам долгосрочные туристические визы в обход правил Шенгенской зоны через посольство в Ташкенте.