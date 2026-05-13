Визовые центры Италии в России перестали принимать документы через посредников

По данным АТОР, аккредитованные компании теперь могут подавать документы только при полной брони тура, включая отель, авиабилеты и страховку. Главная проблема для туристов — резкий рост сроков. Рассмотрение визы может занять до двух месяцев. А весь процесс — от записи до получения паспорта — может растянуться до четырех месяцев. Туроператоры ждут разъяснений от посольства Италии в Москве.